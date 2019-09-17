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17 сентября • обновлено в 13:35
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Про аэропорт "Приднепровье" забыли? СМИ сообщили о нюансе в проекте госбюджета

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Проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает выделения финансирования на строительство аэропорта в поселке Соленое Днепропетровской области.

При этом в документе не предусмотрена также реконструкция действующего аэропорта, передает "Информатор".

Проект бюджета на 2020 год не предусматривает расходов на аэропорт

Проект бюджета на 2020 год не предусматривает расходов на аэропорт "Приднепровье"

prm.ua

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В свою очередь новый председатель Днепропетровской областной государственной администрации заявил сразу после назначения на должность, что считает обустройство аэропорта приоритетной задачей.

Пока неизвестно, как новый глава области будет решать данную проблему.

Проект госбюджета-2020

Проект госбюджета-2020

Информатор

OBOZREVATEL ознакомился с проектом документа и также не обнаружил соответствующей строки расходов.

В то же время депутат Верховной Рады Максим Бужанский написал на своей странице в Facebook, что расходы на аэропорт в Днепропетровской области не были указаны в бюджете из-за ошибки Министерства финансов, и отметил, что она будет исправлена в ближайшее время.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в июле государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" объявило тендер на разработку проектной документации для строительства на территории аэропорта "Днепропетровск". Согласно информации на портале Prozorro, ожидаемая стоимость работ - 56 242 942, 77 гривень.

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Место
Украина Днепр
Тег
бюджет
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