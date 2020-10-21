Днепр цветущий: более 5000 молодых деревьев высадят на придомовых территориях жилых домов

20 октября в Днепре высадили уже 3000 деревьев на придомовых территориях жилых домов в рамках городской комплексной программы по озеленению города, которую инициировал мэр Борис Филатов, и декадника #Дніпро_квітучий.

В частности, высадили такие породы деревьев, как клены, липы и рябины. По словам инспектора департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Егора Худякова, именно они являются наиболее оптимальными для городской среды (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Начали мы с подготовке придомовых территорий жилых домов. Управляющие компании многоэтажных домов обследовали территории и выяснили оптимальные места для высадки саженцев. Сейчас мы высаживаем клены, липы и рябины, которые являются наиболее оптимальными для городской среды. Всего в рамках комплексной программы по озеленению города департамент жилищного хозяйства Днепровского городского совета высадит более 5000 деревьев по всем районам города. Сейчас уже высажено 3000 деревьев", – рассказал Егор Худяков.

Например, на проспекте Дмитрия Яворницкого на придомовых территориях жилых домов № 2 и 2А высадили более 15 молодых деревьев.

Местная жительница Виктория Михайлова вспоминает, что последний раз дерева высаживались более пятидесяти лет назад, во время застройки массива: "Я очень довольна и удивлена подобной акцией. Очень радует, что обслуживающая компания обратила внимание на необходимость в зеленых насаждениях в наших дворах. Это кислород и здоровье наших жителей и вообще горожан. Это добавляет жизнерадостности и также является залогом красоты. Это хорошее дело для людей и города. Очень благодарны городской программе озеленения за возможность украсить двор. Мы активно принимаем в ней участие, чтобы все улицы, скверы и придомовые территории были ухоженными и зелеными".

Также на придомовой территории жилого дома по улице Набережная Победы, 140 высадили более 50 деревьев.

"Мы присоединились к программе по озеленению в районах, которые мы обслуживаем, а именно в Соборном и Индустриальном. За две недели мы запланировали высадить по 1000 деревьев в каждом из них. Мы получали обращения от днепрян, изъявивших желание высадить деревья вместе с нами. Программа работает, и наш контакт-центр обрывают телефонными звонками желающие присоединиться к озеленению города. Сегодня мы получили дополнительно 600 деревьев, которые мы развезем горожанам и поможем высадить. Уже весной мы будем регулярно поливать специальной машиной все саженцы", – рассказал директор обслуживающей компании" К.О.Д "Максим Дегтяренко.

Председатель ОСМД "Смарт – Победа-5" Наталья Кочюевская услышала об акции и изъявила желание принять в ней участие: "Раньше мы собственными силами высаживали деревья, но не в таком большом количестве. У нас как раз была пустая аллея, и для нее требовались деревья. Спасибо за то, что о нас помнят. Теперь территория возле наших домов будет зеленой и красивой".

Днепрянка Виктория Сулима живет здесь уже более 40 лет и вспоминает, что раньше они только собственными силами озеленяли двор: "Для нашего дома очень важны деревья, чтобы людям было хорошо на душе. Было все ужасно, а сейчас просто будет приятно выйти во двор. Спасибо за это обслуживающей компании и городскому совету".

Оксана Цымбал живет здесь также более 40 лет и таких масштабных акций не помнит: "Мы довольны и благодарны за предоставленную возможность озеленить наш двор. Новые саженцы – это наше будущее, кислород, и теперь мы за них отвечаем".

Отметим, что на придомовых территориях жилых домов в рамках городской комплексной программы по озеленению города помогают высаживать деревья управляющие компании "К.О.Д", "Экология-Д", "Жилсервис-14" и "Жилсервис-5".

Напомним, что в рамках комплексной программы по озеленению города и декадника #Дніпро_квітучий в городе планируется высадить 25 000 деревьев и кустов. Об этом отметили в департаменте благоустройства и инфраструктуры ДМР.