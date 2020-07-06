Украинка из Днепра рассказала о 'заточении' в Греции: спят на 'нарах', паспорта и багаж забрали

4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева. Украинцы попали в изолятор из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. За решеткой оказались две днепрянки.

Подробнее о ситуации OBOZREVATEL рассказала одна из задержанных пассажиров – 23-летняя днепрянка Мария Чайкина. Девушка отправилась в Грецию вместе со своей мамой, школьным педагогом из Днепра.

Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

Днепрянка Мария Чайкина акцентирует: условия пребывания в изоляторе – ужасающие:

"Состояние – ужасное, просто сидим в тюрьме. Вместе с нами двое детей – 9 и 11 лет. Кормили два раза, просто ужасно, все воняет, спим на нарах без подушек. Никак не обращаются, не реагируют вообще на нас, на вопросы не отвечают. Очень устали".

Девушка отмечает, что на украинской стороне вопросов не возникло. Кроме того, уже за границей граждан Греции спокойно впустили в страну, а вот остальных пассажиров, украинцев – задержали. У днепрянок забрали паспорта и багаж.

"Тех пассажиров, у которых не было специальной визы, не пропустили в Грецию. У нас забрали паспорта, багаж не отдают. После 5 часов нахождения в аэропорту без воды и еды нас посадили в автомобиль для перевозки преступников и отвезли в департамент полиции в аэропорту. Нас закрыли за решеткой с деревянными двухъярусными кроватями без проветривания, аварийным потолком, с огромными тараканами и полной антисанитарией".

Мария Чайкина рассказала: украинцам не предоставили даже возможность посетить уборную комнату. Единственное, что оставили в наличии – собственные мобильные телефоны пассажиров, но зарядные устройства достать из багажа не позволили. Девушке приходиться отключать телефон и включать раз в несколько часов, чтобы оставаться на связи с родными и близкими:

"Нет даже средств личной гигиены. Мы не можем сходить в туалет, почистить зубы и помыть руки. В воскресенье приходил консул Украины, поговорил с тремя людьми, других слушать не захотел. Как нам объяснили, они пытаются связаться с авиакомпаниями, чтоб нас забрали обратно. Но авиакомпании пока что не отвечают на звонки. Неизвестно, на какой промежуток времени мы здесь застряли".

Еда и вода была также приобретена задержанными украинцами за собственный счет. В изоляторе – настоящая антисанитария.

"Воду и еду мы покупали за своей счет. Никто нам ничего не предоставил. Даже в аэропорту мы просили воду, нам никто не дал", – акцентировала днепрянка Мария Чайкина.

По словам пассажиров, сегодня утром они общались с консулом, который сказал им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт.

Как информирует посольство Украины в Греческой республике, возвращение задержанных в Афинах украинских граждан планируется 6 и 7 июля:

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины-Киев: Wizzair – 07.07 в 21:55, Ryanair – 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение). В очередной раз обращаем внимание граждан Украины на необходимость внимательного изучения информации о режиме въезда в Греческую Республику. Вся информация об отсутствии разрешения украинцам на въезд в Грецию размещена на карте МИД Украины и на сайте Посольства. К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", – акцентировали в Посольстве.

Комментарий Посольства Украины в Греческой Республике по поводу прибытия граждан Украины в аэропорт Афин, Греция. Посольство Украины в Греческой республике

В сообщении уточняют, что задержанные украинцы были обеспечены необходимой провизией для комфортного пребывания во время выяснения обстоятельств, но задержанные говорят о том, что им не представили даже воду. На чьей стороне правда – станет известно совсем скоро, когда украинцы приземлятся в киевском аэропорту.

Посольство акцентирует, что пассажиры рейса обеспечены всем необходимым Посольство Украины в Греческой республике

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Грецию не пустили туристов из Киева. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей.