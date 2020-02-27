Приготовление еды и йога: где в Днепре бесплатно помогают пенсионерам

Часто случается, что человек в уважаемом возрасте теряет способность самостоятельно обслуживать себя. Таких историй в Днепре – тысячи.

Это касается не только людей с психологическими расстройствами, но и тех, кто в силу возраста не может совершать банальные и привычные действия. В Днепре есть возможность помочь таким людям. О том, как это сделать – расскажет OBOZREVATEL.

С неприятной ситуацией столкнулась жительница Днепра Olena Sumer:

"Может кто-нибудь подскажет, как поступить в данной ситуации. У нас есть соседка, пожилая одинокая женщина с тяжелой формой Альцгеймера. Живет одна, правда у нее есть сын, которому на нее глубоко плевать. Она уже в таком состоянии, что жить одной ей просто опасно для себя и окружающих. Можно ли куда-то обратиться, есть ли какие службы или может благотворительные организации?".

Жители Днепра ищут выход Facebook: Соборный район (ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр)

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, а родственников у пенсионера нет (или же с ними невозможно выйти на связь) – в первую очередь стоит обратиться в территориальный центр социального обслуживания. Такие центры предоставляют социальные услуги определенной категории населения. В основном это одинокие пенсионеры, ветераны и лица с инвалидностью от 18 лет.

Какую помощь можно получить в территориальных центрах Днепра

Как рассказала Обозревателю директор Днепровского городского территориального центра социального обслуживания Биневская Наталья Владимировна, основной фундамент центров социального обслуживания – это надомное отделение:

"Оно выполняет функции поиска и обеспечения жизнедеятельности одиноких граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в посторонней помощи, заботе, внимании, нуждаются в общении и содержании".

На сегодняшний день городские территориальные центры обслуживают около 10 000 пенсионеров. Подробнее об этом Обозревателю рассказала Первый заместитель директора Днепровского городского территориального центра социального обслуживания "предоставления соцуслуг" Днепровского городского совета Юлия Александрова:

"В Днепре данные центры помощи есть в каждом районе. Они включают в себя несколько отделений и оказывают социальные услуги разного вида – таких услуг около 60. А именно: ведение домашнего хозяйства, помощь в самообслуживании, в оформлении любого рода документов, покупка и приготовления еды, а также проведение досуга социальным работником с этими людьми и другое".

Свободное время наполнено творчеством Facebook: Днепровский городской территориальный центр

Как рассказала Наталья Биневская, в Днепре также действует отделение дневного пребывания. Оно обслуживает граждан, которые имеют частичное нарушение двигательной активности, частично не способных к самообслуживанию, нуждающихся в социально-бытовой и психологической адаптации.

"В отделении работают группы здоровья, йога, психолог, проводятся занятия на тренажерах, есть сеансы ароматерапии, массажа и электромассажа. Спортивный зал оборудован тренажерами, беговыми дорожками, шведской стенкой, спортивным инвентарем".

Немобильным подопечным территориальные центры предоставляют автомобиль для посещения больниц.

Скучно не бывает Facebook: Днепровский городской территориальный центр

Центры социального обслуживания в Днепре: адреса и телефоны

Территориальный центр социального обслуживания населения Амур-Нижнеднепровского районного совета: ул. Путиловская, 3.

Территориальный центр обслуживания населения Шевченковского районного совета: Тополь-3, ул. Паникахи, 95, тел. (056) 765-84-66.

Территориальный центр обслуживания населения Соборного районного совета: ул. Космическая, 9, тел. (0562) 33-71-30.

Территориальный центр обслуживания населения Индустриального районного совета: ул. Осенняя, 11-Б, тел. (056) 726-33- 31.

Территориальный центр обслуживания населения Центрального районного совета: ул. Чапленко (Фрунзе), 2, тел. (056) 770-65-60.

Территориальный центр обслуживания населения Чечеловского районного совета: ул. Романа Шухевича (Бабушкина) 28/32, тел.(056) 770-62-28.

Территориальный центр обслуживания населения Новокодакского районного совета: ул. Новоорловская, 25, тел. (056) 767-19-81.

Территориальный центр обслуживания населения Самарского районного совета: ул. Илларионовская, 78, тел. (056) 731-25-85.

Как стать подопечным центра социального обслуживания в Днепре

Чтобы стать подопечным территориального центра, нужно обратиться с письменным заявлением в территориальный центр по месту жительства. Узнать о работе центров можно в районных управлениях социальной защиты населения или в городском управлении труда и социальной защиты населения по телефону: (056) 745-56-64.

Подопечным территориального центра может стать одинокий немобильный человек, который по назначению врача нуждается в постороннем уходе или пожилой человек, дети которого пенсионеры. В данном случае все услуги предоставляются бесплатно.

Пенсионеры активно проводят досуг Facebook: Днепровский городской территориальный центр

Если трудоспособные дети по любым причинам не могут ухаживать за своими пожилыми родителями, они могут обратиться в территориальный центр и сотрудники будут ухаживать за пенсионерами. Но в данном случае – это не бесплатная услуга. Кабинетом Министров Украины определена методика расчета за такие услуги.

На сегодняшний день общих тарифов не существует, поэтому каждый терцентр определяет цены на платные социальные услуги самостоятельно.

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