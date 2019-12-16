Исповедь медика: что происходит в скандальной больнице Никополя

В одной из больниц Никополя Днепропетровской области произошел громкий скандал. Как утверждают сотрудники скорой помощи, руководство пытается экономить деньги, и при этом гробит здоровье пациентов.

Так, фельдшеру выездной бригады скорой помощи Виктории Ярошенко пришлось уволиться. Девушка сообщила о вопиющих случаях, подтверждающих халатность местной медицины. Об этом далее расскажет OBOZREVATEL.

Больница Украина.ру

Отношение руководства больницы Никополя зашло за грани, и Виктория рассказала правду, которую все время пытались скрыть:

"Когда ты работаешь 24/3, сталкиваешься с человеческой болью, агрессией, беспомощностью. Когда вместо 12 машин работает 6, когда выкладываешься по полной, занимаешься самообразованием, когда... А в ответ за год ни одной премии, постоянное гнобление со стороны руководства, нет защиты ни правовой, ни физической. Когда тебя обвиняют в воровстве медикаментов, которые лежат в рабочем столе (в то время, как муж главврача пытался изнасиловать пациента анально, предварительно вколов ему сибазон, и это всё умалчивается и покрывается)", – сообщила Виктория.

По словам медика, руководство Никопольской станции не только отправляет на вызов неисправные машины, но требует "не возить всякую хе@ню" в стационар, так как этим портится статистика.

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Такой беспредел в больнице творится на протяжении нескольких лет. Девушка добавила, что обиднее всего за пациентов, которые страдают из-за халатного поведения врачей:

Я уволилась! Оставила весь этот беспредел, но очень жалею, что вы, обычные граждане, не сможете самостоятельно себе помочь! И будете ждать и молиться, чтобы приехали и успели те 6 из положенных 12, молиться, чтобы не произошло аварии, когда будут госпитализировать по гололёду на лысой резине, чтобы приехал квалифицированный медик, а не зелёный выпускник... Жалко, больно и обидно за наших людей", – подчеркнула Виктория.

Кроме этого, руководство больницы неоднократно гнобило и доводило фельдшера до больничной койки. Девушку обвиняли в воровстве и настаивали на увольнении по статье только из-за того, что она пыталась защитить права сотрудников и пациентов:

"Гнобить меня начали значительно раньше - за мои паблики. Мне неоднократно предлагали уволиться по сж, так как я, работая на скорой, постоянно отстаивала права сотрудников и пациентов, писала письма в вышестоящие инстанции, делала публикации", - отметила медик.

Однажды Виктория решила проверить сумку укладку и обнаружила, что там недостаточно препаратов для помощи. А когда она вышла на работу, то узнала, что бригада не работает, все лекарства изъяли из сумок, а саму девушку обвинили в воровстве.

При этом руководство не обращалось в полицию, а на бригаде был излишек тех самых препаратов, но их не указали. В результате Виктории объявили выговор, а через время предложили уволиться, мотивируя тем, что в любом случае уволят и найдут статью.

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Отметим, ранее фельдшер уже сообщала о безобразном поведении руководства больницы по поводу внешнего вида работников станции скорой помощи:

"На оперативке песочили за внешний вид. Оказывается, работникам Никопольской станции скорой помощи категорически запрещается покупать бытовые вещи красного цвета!!!! Со слов завподстанции никопольской ССМП Авдеенко М.В., если понравился костюм, и ты его приобрёл, то готовься к выговору и тому, что тебя будут осуждать!", – рассказала Виктория.

По словам медика, на станции рабочие костюмы приходится покупать за свой счет. Также нет горячей воды, поэтому принять душ после смены невозможно.

Кроме этого, работникам скорой помощи запрещено заехать после смены в магазин в этом же костюме.

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Рабочая форма сотрудников скорой помощи

Повседневная одежда

Также медик рассказала о вопиющих случаях, которые еще раз подтверждают халатное обращение врачей к пациентам:

"Интересные факты - это когда при перевозке в Днепр вместо одного пациента в машине везут 3, когда при перевозке в Днепр беременной с угрозой преждевременных родов в салон подсаживают младенца с туберкулёзом. Когда к ребёнку с острым животом подсаживают пациента с открытой формой ТБЦ, когда отправляют в область машину переполненную пациентами по гололёду с лысой резиной, когда нехватка препаратов, когда в область отправляют пациента с отёком гортани 1 степени, но на бригаде нет интубационного набора и кислорода, когда зимой принимаешь роды в поле, а машина не топлена (нехватка соляры)", – отметила фельдшер.

Также был случай, когда к инфарктному больному посылали фельдшера без кардиографа и кислорода. По словам медика, диспетчер сама решает, что к человеку старше 75 лет можно послать фельдшерскую бригаду, неукомплектованную необходимыми препаратами, а руководство это всё поддерживает.

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Пользователи соцсети в недоумении от происходящего в местной больнице. Люди продолжают благодарить фельдшера за отстаивание справедливости и высказывают мнение о сложившейся ситуации:

"Очень жаль, что нормальные сотрудники, увольняются попросту из-за отношения собственного руководства. Увы, мне в апреле пришлось прочувствовать всю прелесть состояния машины скорой помощи. Когда меня беременную с диагнозом преждевременные роды на 32 неделе везли в Днепр. Когда я ехала и молилась, чтобы эта машина не развалилась по дороге. И отдельное спасибо всей бригаде, включая водителя, которые довезли меня в целости и сохранности. Поддерживали и переживали как за родную, вот честно. Такое сейчас редко встретишь. Спасибо Вам за ваш нелегкий труд", "Ужас. Это дно и боль нашей системы. Нашей стране нужно 20 лет диктатуры, чтобы что- то поменялось в людях. Скоро в нашей стране не останется никого...", "Виктория, вы огромная умничка, читаю каждую статью написанную вами! Вас начали жрать начиная не с того цвета вашей спецодежды. А потом, я так понимаю, пошло по мелочам! Насчет заднеприводных я в шоке! Но каждый знает фамилии этих людей!!!!!", "Вика, ты конечно молодец! В большей степени за то, что не побоялась написать о реальных вещах, происходящих, к сожалению, в нашей медицине! В нашем городе уже давно пора сменить руководство нескольких больниц! Медики просто бегут кто куда!!! И по большей части не от зарплаты, а от скотского отношения руководства! И вот это крайне печально!", "Я Вас помню, Виктория! Была удивлена, что такие медработники ещё существуют!!! Внимательная, честная и порядочная! Верю каждому написанному здесь слову. Жаль,что уволилась...", – пишут пользователи.

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Виктория поблагодарила за поддержку неравнодушных людей и рассказала, почему на это не может повлиять местная власть:

Никопольская станция ЕМД относится к области, т.е. финансирование, всяческие проверки, приказы идут только из облсовета. Андрей Петрович, его замы, депутаты горсовета никак не могут повлиять на данную ситуацию. Мэр просто юридически не имеет права пустить деньги громады на дополнительное финансирование станции - это невозможно! Максимум, что он может сделать - это отправить письмо в облсовет, с просьбой разобраться", – подчеркнула фельдшер.

Медик утверждает, что такие письма неоднократно отправляли. Но максимальное наказание виновники получили в виде лишения очередной премии.

Девушка отметила, что сотрудникам, которые пытаются решить эту проблему выносят выговор, лишают премии и не допускают к аттестации. Поэтому этот вопрос можно решить только на уровне МОЗ и Аппарата президента.

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