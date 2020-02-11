Лечение днепрян за границей за государственные средства: какие документы нужны

Пациент из Днепра должен собрать пакет необходимых документов, а затем подать на рассмотрение специальной комиссии при Минздраве.

Госорганы обязаны содействовать выезду украинцев за границу и пребыванию там в период лечения. О том, какие документы для этого понадобятся – расскажет OBOZREVATEL.

Лечение за границей за счет государства: подробности medhealth.org

В 2020 году, благодаря программе медицинских гарантий украинцам будут предоставлять услуги по раннему выявлению наиболее распространенных онкологических заболеваний, в частности, рака молочной железы, легких, желудка и некоторых других. Те из болезней, которые в Украине не лечат, можно будет лечить за рубежом за государственные средства.

Если вы хотите попасть под государственную программу, то полезно будет знать, что инициатором лечения украинцев за рубежом может выступить любая больница Днепра и области, которая подотчетна Минздраву.

В МОЗ создается комиссия, которая в течение 20 дней принимает решение о возможности получить медицинскую помощь в пределах Украины. Если такой возможности нет, тогда подбирается соответствующая клиника за рубежом, издается указ о направлении туда больного и перечисляются средства на счет иностранной клиники. Государство покрывает только стоимость лечения, диагностики и проезд пациента и одного сопровождающего к месту лечения, а также их возвращение домой. В нашей стране лечение за рубежом определено как исключительная мера для украинцев, заболевания которых не лечится в родной стране.

Для рассмотрения вашего запроса на лечение за границей понадобятся следующие документы:

– заявление гражданина (его законного представителя), который нуждается в лечении за рубежом, по форме, утвержденной МОЗ;

– выписки из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной МОЗ;

– письмо-направление от структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных, городских администраций, соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти;

– документы, подтверждающие регистрацию места проживания гражданина, справка о составе семьи или лиц, зарегистрированных в общем жилом помещении;

– сведения из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов о суммах полученных доходов и справки о доходах гражданина и членов его семьи;

– согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством.

Как бесплатно получить мед услуги за границей ktk.kz

Особенности подачи документов

– выписка из медицинской карты готовится и подается исключительно в печатном виде;

– документ, подтверждающий регистрацию места проживания гражданина – копия паспорта;

– сведения из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах полученных доходов необходимо подавать за последние полгода;

– согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством предоставляется в произвольной форме.

Расходы, связанные с направлением гражданина для лечение за границу, могут включать только оплату стоимости лечения, диагностики (как части лечебного процесса) и возмещение стоимости проезда гражданина и одного лица, что его сопровождает, к месту лечения и их возврата, а также оплату банковских услуг.

После принятия Комиссией МОЗ положительного решения о направлении и оплаты стоимости лечения пациента за рубежом, МОЗ может предоставить иностранной клинике информационное письмо о принятии положительного решения. Такое письмо приходит в течение трех рабочих дней по запросу пациента, его законного представителя или иностранного учреждения здравоохранения.

Гражданин (или его законный представитель) обязан не позднее чем через месяц со времени возвращения на территорию Украины после проведенного лечения за рубежом подать письменный отчет об объемах проведенного лечения и объемах средств, затраченных на лечение.

Лечение за рубежом: особенности 24tv.ua

Самые популярные направления для пациентов – Израиль, Германия, Турция, Индия и Южная Корея. Качество медицинского обслуживания в этих странах находится на высоком уровне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что смертельный коронавирус заподозрили у пяти украинцев.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал