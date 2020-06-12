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12 июня • обновлено в 07:05
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София Ковнир
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Жара до +33: озвучен свежий прогноз погоды в Днепре

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В пятницу, 12 июня, в Днепре ожидается солнечная и жаркая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не предвидится.

Температура воздуха +31 +33 градусов днем, ночью похолодает до +17 +19 градусов. Ветер восточный 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине 12 июня

Прогноз погоды в Украине 12 июня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим. Ожидается продолжительный засушливый период – с 4 по 20 число.

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Автор
София Ковнир
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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