Внимание! В двух районах Днепра отключат свет: адреса

В Днепре 30 июля без света останутся два района.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Днепр Час
Список адресов, по которым не будет электричества:
Новокодакский район:
пер. Штурманский, 1;
ул. Мониторная, 2, 8, 12;
ж/м Парус, 8б.
Чечеловский район:
пос. Проминь, 1-5, 2-16.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре объявили штормовое предупреждение.
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