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Внимание! В двух районах Днепра отключат свет: адреса

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В Днепре 30 июля без света останутся два района.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Днепр Час

Список адресов, по которым не будет электричества:

Новокодакский район:

  • пер. Штурманский, 1;

  • ул. Мониторная, 2, 8, 12;

  • ж/м Парус, 8б.

Чечеловский район:

  • пос. Проминь, 1-5, 2-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре объявили штормовое предупреждение.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ
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