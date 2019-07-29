Внимание! В двух районах Днепра отключат свет: адреса

В Днепре 30 июля без света останутся два района.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Днепр Час

Список адресов, по которым не будет электричества:

Новокодакский район:

пер. Штурманский, 1;

ул. Мониторная, 2, 8, 12;

ж/м Парус, 8б.

Чечеловский район:

пос. Проминь, 1-5, 2-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре объявили штормовое предупреждение.

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