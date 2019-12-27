Видно из космоса: в Днепре фермер нарисовал флаг России на крыше. Фото

В поселке Чапли на Днепропетровщине на крыше здания заметили российский флаг таких размеров, что его видно из космоса.

Огромный триколор увидел на Google Картах Константин Узкот и поделился скиншотом в Facebook. По его словам, постройка, на которой нанесена российская символика, принадлежит местному фермеру (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре фермер нарисовал флаг России на крыше Коллаж

"Вот, пожалуйста, видно. Директор фермы, которая находится в Чаплях, очень ждет Россию, что на одной из крыш нарисовал огромный российский флаг!", - написал он.

Скриншот 49000.com.ua

Через некоторое время Узкот удалил свою публикацию, однако тему подхватили другие пользователи социальной сети. Люди возмутились инцидентом и назвали поступок фермера предательством.

Интересно, что на соседнем участке крыша одного из зданий окрашена в цвета флага Украины.

Координаты 48.419958, 35.165542 Google Карты

Ранее OBOZREVATEL писал, что ветераны АТО на Донбассе устроили в Париже яркую акцию протеста против капитуляции перед Россией. Они публично порвали флаги страны-агрессора и террористической "ДНР", а также принесли листовки с окровавленным портретом Владимира Путина и надписью "Россия ведет войну не с Украиной, а с Европой!".

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