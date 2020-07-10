В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется
Отключение света. Zakon.kz
В Днепре 11 и 12 июля на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В субботу, 11 июля, света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Боевая, 2-18;
ул. Варваровская, 1,9,13-21;
ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;
ул. Поленова, 1-59,2-60;
ул. Гагринская, 8-38,27-71;
пер. Солончаковый 1-15,1-19;
ул. Гринченко, 109-117.
Чечеловский район:
ул. Философская, 84.
Соборный район:
ул. Елены Ган;
ул. Маневровая;
ул. Ласточкина;
ул. Достоевского;
ул. Гречко, 76-106,41-118;
ул. Полевая, 23-79,64-118;
ул. Чаплинская, 265-361,218-290.
В воскресенье, 12 июля, света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Гречко, 76-106, 41-118;
ул. Полевая, 23-79, 64-118;
ул. Чаплинская, 265-361, 218-290.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Гагринская, 8-38,27-71;
пер. Солончаковый, 1-15,1-19;
ул. Гринченко, 109-117;
ул. Боевая, 2-18;
ул. Варваровская, 1,9,13-21;
ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;
ул. Поленова, 1-59,2-60.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на утро 10 июля в Днепре коронавирусом заразились 541 человек, двое из них – за последние сутки.