В Днепре запланировано масштабное отключение света: кого коснется

В Днепре 11 и 12 июля на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В субботу, 11 июля, света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Боевая, 2-18;

ул. Варваровская, 1,9,13-21;

ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;

ул. Поленова, 1-59,2-60;

ул. Гагринская, 8-38,27-71;

пер. Солончаковый 1-15,1-19;

ул. Гринченко, 109-117.

Чечеловский район:

ул. Философская, 84.

Соборный район:

ул. Елены Ган;

ул. Маневровая;

ул. Ласточкина;

ул. Достоевского;

ул. Гречко, 76-106,41-118;

ул. Полевая, 23-79,64-118;

ул. Чаплинская, 265-361,218-290.

В воскресенье, 12 июля, света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ул. Гречко, 76-106, 41-118;

ул. Полевая, 23-79, 64-118;

ул. Чаплинская, 265-361, 218-290.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Гагринская, 8-38,27-71;

пер. Солончаковый, 1-15,1-19;

ул. Гринченко, 109-117;

ул. Боевая, 2-18;

ул. Варваровская, 1,9,13-21;

ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;

ул. Поленова, 1-59,2-60.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на утро 10 июля в Днепре коронавирусом заразились 541 человек, двое из них – за последние сутки.