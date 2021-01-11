В Днепре рыбак руками поймал огромного сома. Фото

В Днепре рыбак Александр Громадский 10 января руками поймал огромного сома на подводной рыбалке.

Мужчина поделился фото улова на своей странице в Facebook. Он уточнил, что словил рыбу на реке Днепр недалеко от металлургического завода "Стан 550" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рыбак рассказал, что нырял долго, видел много небольшой рыбы, но внезапно заметил сома на отмели.

"Решение пришло само собой, я нырнул и схватил его голыми руками за огромную челюсть. Эхххх, что тут началось!!! Сом чуть не выломал мне обе руки, таскал меня по всему Днепру от берега до берега, иногда выпрыгивал, как дельфин, а потом уходил на дно. Он не подозревал о помощи, но всё же потом успокоился и я смог его вытащить", – написал Громадский.

Мужчина уточнил, что сфотографировался с рыбой, а затем выпустил ее на зимовальную яму.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Канаде рыбаки выловили рыбу с крыльями и носом. Как рассказал один из очевидцев, неизвестная рыба была внушительных размеров и напоминала утконоса.