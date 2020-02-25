В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

Во вторник, 25 февраля, на нескольких улицах Днепра с 10:00 до 16:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре отключат воду Наш Киев

Воды не будет по следующим адресам:

• пр. Сергея Нигояна, нечетная сторона улицы (дома №3, №3А, №3Б, №5, №5А, №7, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №27А, №27Б, №29, №31, №33, №35, №37, №39, №41, №43);

• пр. Сергея Нигояна, четная сторона улицы (дома от №2 до №42);

• ул. Щепкина, 7, 9, 11, 13, 15, 15А;

• ул. Тесная;

• ул. Железнодорожная;

• пер. Млечный.

Предприятие рекомендует запастись водой заранее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в самом глубоком и большом озере Украины Свитязе, расположенном на Волыни, катастрофически упал уровень воды. За год она отступила от берега примерно на полсотни метров.

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