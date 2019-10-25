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25 октября • обновлено в 09:20
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В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

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Во вторник, 29 октября, с 10:00 до 17:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра.

Отключение связано с подготовкой теплораспределительного пункта, сообщили в пресс-службе "Днепрводоканала".

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В Днепре предупредили об отключении воды

В Днепре предупредили об отключении воды

unsplash.com

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Рабочая, 25а, 25б, 59 (детское учебное заведение № 349), 65, 75 (клуб школьника);

  • ул. Алексеенко, 43 (Воинская часть-3021), 46 (Воинская часть-3054), 46 (АТП Скорой помощи), 100 (многоквартирный дом), 100 (управление юстиции, управление пенсионного фонда, ТРП-17 КП "Теплоенерго"), 100т.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре по ночным улицам разгуливал голый мужчина. Из одежды на нем была только обувь.

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Место
Украина Днепр
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