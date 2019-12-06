В Днепре предупредили о масштабном отключении воды: список адресов

В Днепре, 9 декабря, с 10:00 до 13:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением плановыми ремонтными работами на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды NewsOne

Воды не будет по следующим адресам:

• пр. Мира;

• пер. фестивальный;

• ул. Николая Михновского;

• ул. Березинская, дома с № 33 по № 61;

• ул. Генерала Захарченко, дома с № 1 по № 15;

• пер. Свободный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12;

• ул. Усенко, дома с № 1 по № 23;

• Донецкое шоссе, дома с № 97 № 137.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 6 декабря, 14-летний ученик одной из школ Днепра написал прощальную записку на доске и исчез. Ребенок оставил свои вещи в классе и выключил телефон.

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