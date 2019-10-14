В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

В Днепре 15 октября в семи районах отключат свет.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Отключение света в Днепре dp.vgorode.ua

Индустриальный район:

ул. Воронежская, 33 — 52;

ул. Смоленская, 9 — 82а;

ул. Оренбургская, 27 — 122;

ул. Новосибирская, 2 — 54, 25 — 79;

ул. Иркутская, 78 — 119;

ул. Байкальская, 33 — 58а;

ул. Холодильная, 27, 29, 31;

ул. Батумская, 2;

просп. Слобожанский, 99.

Амур-Нижнеднепровский район:

просп. Слобожанский, 143, 145, 149;

ул. Прянишникова, 2 — 62, 3 — 55, 4, 8, 14, 18, 62 — 72;

уд. Новгород-Сиверская, 1 — 51, 6 — 120;

ул. Петрозаводская, 212а — 276, 215 — 285, 276а — 370, 369а;

ул. Трансформаторная, 26 — 112а, 114 — 124;

пер. Трансформаторный, 1 — 7;

ул. Рылеева, 2 — 34а, 31 — 107, 38, 40 — 86, 107 — 165а.

Центральный район:

ул. Михаила Грушевского, 5/7;

ул. Староказацкая, 5, 7, 9, 12а, 15;

ул. Сечевых Стрельцов, 10;

просп. Дмитрия Яворницкого, 123, 123а, 125;

ул. Петра Григоренко, 3 — 35, 4 — 12;

ул. Николая Руденко, 4 — 26;

ул. Ульяновская, 29;

ул. Юрия Савченко, 18 — 62, 19 — 43.

Соборный район:

ул. Олеся Гончара, 6, 8, 10 — 12, 16, 37;

ул. Жуковского, 25 — 35;

ул. Паторжинского, 7, 8;

ул. Мильмана, 25 — 69, 76 — 132;

ул. Владимира Сосюры;

Днепровский спуск;

ул. Винницкая;

ул. Зои Космодемьянской;

ул. Володи Дубинина;

ул. Мандрыковская, 80 — 96;

ул. Космодромная, 1, 2, 6, 7, 9;

ул. Евпаторийская, 100;

ул. Неделина, 1;

бульвар Славы 28б, 32а, 32к;

ул. Камская, 1 — 29, 2а — 4б, 64;

ул. Мира, 1 — 43, 6 — 58, 66, 66а, 72, 74, 80.

Новокодакскиц район:

ул. Хотинская, 1 — 9, 2 — 28, 13 — 23;

ул. Шишкина, 50 — 88, 53 — 87;

ул. Проектная, 1 — 21, 2 — 16, 20 — 32, 21 — 33, 34 — 74, 31 — 63, 67 — 73;

пер. Проектный, 1 — 33, 2 — 36;

ул. Сеченова, 9 — 49, 34 — 66;

ул. Владимира Корецкого, 16 — 34, 33 — 61;

ул. Тупиковая, 9 — 29, 40 — 78;

просп. Металлургов, 12 — 38, 67 — 105;

ул. Сиверянская, 1 — 19, 2 — 18;

ул. Погодина, 1, 2 — 24;

ул. Краснодарская, 62 — 98, 73 — 107;

ул. Батальонная, 1 — 25а, 4 — 24;

ул. Наклонная, 1 — 77, 2 — 24;

ул. Нижняя, 1 — 9, 4 — 6, 20, 21;

ул. Целинная, 1 — 15, 2 — 22а;

ул. Билецкого, 4 — 42;

ул. Ясеневая, 1 — 49, 2 — 80, 80а;

ул. Григория Сковороды, 1 — 111, 2 — 124;

ул. Братская, 1 — 23, 2 — 28;

ул. Доблесная, 8 — 78а, 61 — 89, 80 — 102;

пер. Братский, 1 — 49, 2 — 72;

пер. Придорожный, 1 — 27, 6 — 34;

пер. Глухой, 1 — 2;

ул. Днепросталевская, 254 — 264;

ул. Нарвская, 1 — 45, 2 — 50, 51, 52 — 166, 53 — 167;

пер. Придорожный, 2, 4;

пер. Ревина, 18 — 56;

пер. Бархатный, 1 — 9, 2 — 22;

пер. Стрелецкий, 2 — 10, 7 — 13;

ул. Докучаева, 18 — 22, 19 — 25, 26, 27;

ул. Героев Революции, 25, 26, 27, 28, 30;

ул. Фланговая, 9 — 27, 18 — 28, 28а, 57 — 113, 60 — 108;

ул. Караваева, 46 — 52;

ул. Каменская, 8 — 22, 11, 13, 19, 23 — 27;

ул. Коксовая, 4а, 6а, 8а, 8, 10, 20, 21;

ул. Владимира Ивасюка, 40;

ул. Белореченская, 70 — 94, 77 — 97;

ул. Беринга, 32, 34, 42;

ул. Добролюбова, 65 — 89, 70/2 — 98;

ул. Киевская, 69 — 89;

ул. Ковельская, 2 — 30, 3 — 7, 13 — 17, 23 — 39, 32 — 38;

ул. Корецкого, 1 — 15, 6 — 14;

ул. Лесная, 1 — 15, 6 — 14;

ул. Всенародная, 1 — 35, 2 — 48;

ул. Новоукраинская, 1 — 75, 2 0 86;

ул. Татарская, 1 — 35, 2 — 32, 34а, 36, 38;

ул. Ратная, 2 — 4, 13 — 25, 33, 41 — 49, 48, 50.

Чечеловский район:

ул. Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;

ул. Новопавелецкая, 21 — 51, 24 — 54;

ул. Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;

ул. Новошкольная, 26а — 46, 35 — 63, 48 — 48, 48 — 58г, 75 — 105;

ул. Высокогорная, 44 — 116, 45 — 111;

ул. Стадионная, 38 — 64.

Шевченковский район:

ул. Короленко, 32 — 40, 35 — 55, 46 — 50, 69 — 85, 89 — 91;

ул. Бородинская, 49 — 51;

ул. Дарвина, 40 — 52, 47 — 67;

ул. Барвинковская, 22 — 28, 28 — 50;

ул. Кулишовская, 51;

ул. Игоря Сикорского, 18 — 28, 21 — 37, 34, 36;

ул. Сергея Подолинского, 14 — 22, 31 — 71;

ул. Семена Петлюры, 43 — 53;

ул. Троицкая, 61 — 63, 66;

ул. Исполкомоская, 15 — 33, 14 — 20;

пер. Исполкомовский, 1 — 5, 2 — 4;

ул. Староказацкая, 5;

ул. Ярослава Мудрого, 29 — 49, 4 — 64;

ул. Столярова, 5, 9.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре агрессивно настроенный пассажир маршрутки №101 напал на водителя.

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