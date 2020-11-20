В Днепре горожане смогут отведать 6-метровую шаурму, 10-метровый тыквенный пирог и староказацкий чай

В Днепре проведут ярмарку выходного дня, на которой горожане смогут попробовать староказацкий чай из самого большого в мире самовара, а также отведать 10-метровый тыквенный пирог и 6-метровую шаурму.

Об этом сообщает "Днепр оперативный". Такая акция – позиция малого и среднего бизнеса по введению карантина выходного дня. И именно таким способом ассоциация ресторанов Днепра приглашает жителей города поддержать предприятия общественного питания, которые не могут работать в выходные дни. А для тех горожан, которые проголосовали во втором туре выборов мэра будет угощение в подарок.

Так, 22 ноября с 9:00 до 18:00 локации будут по всему городу:

ДК Машиностроителей Сквер Янгеля СШ № 101 (Краснополье) Аллея на проспекте Мира (ж/м Левобережый-3) ДК Металлургов (сквер) Улицы Инженерная, Гладкова (12-й квартал) Напротив АТБ (ж/м Клочко) Проспект Гагарина, 118-120 Ул. Космонавтов, 10-12 (Приднепровск) Европейский бульвар ДК Энергетиков (Приднепровск) Ш № 130 (ж/м Победа-6) Бульвар Славы (ж/м Победа-5/6) Сквер Прибрежный (ж/м Победа-2) СШ № 73,66, музыкальная школа № 15 (ж/м Победа-5) Возле АТБ (ж/м Сокол) Возле к-ра "Сич" (ж/м Тополь) СШ № 122, сквер (ж/м Игрень) Таромское ТЦ Арника (ж/м Коммунар) Ул. Коробова, АТБ (ж/м Красный камень) Ул. Мониторная (ж/м Парус) АТБ (ж/м Западный) Парк им. Т. Г. Шевченко Парк им. Л. Глобы Парк Зеленый Гай Парк Писаржевского Парк им. В. Дубинина Сквер им. Ивана Старова (возле Преображенского собора) ТЦ "Новый Нагорный рынок" (ул. Дмитрия Донцова, 2 А)

Также соцсетях уже организовали флешмоб #ГуляйДышиГолосуй в честь этой мирной акции.

"Гуляй, дыши, голосуй! Соблюдаем социальную дистанцию и карантинные меры", – говорится в сообщении.