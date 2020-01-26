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26 января • обновлено в 15:12
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В Днепре Daewoo врезался в автомобиль популярной службы такси. Фото

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В воскресенье, 26 января, в Днепре на проспекте Гагарина произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль Daewoo столкнулся с автомобилем службы такси Uber Renault. Об этом сообщил Информатор.

По информации от водителя Daewoo, Renault выезжал со двора на проспект задним ходом. Аналогичную информацию сообщили правоохранители. В результате автомобили столкнулись, пострадавших нет.

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Место аварии оградили. На месте работали патрульные полицейские.

ДТП на Гагарина

ДТП на Гагарина

Информатор

ДТП на Гагарина

ДТП на Гагарина

Информатор

ДТП на Гагарина

ДТП на Гагарина

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль насмерть сбил двух пешеходов. Участок дороги, где произошла авария, в этот момент не освещался.

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Место
Украина Днепр
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