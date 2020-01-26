В Днепре Daewoo врезался в автомобиль популярной службы такси. Фото

В воскресенье, 26 января, в Днепре на проспекте Гагарина произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль Daewoo столкнулся с автомобилем службы такси Uber Renault. Об этом сообщил Информатор.

По информации от водителя Daewoo, Renault выезжал со двора на проспект задним ходом. Аналогичную информацию сообщили правоохранители. В результате автомобили столкнулись, пострадавших нет.

Место аварии оградили. На месте работали патрульные полицейские.

ДТП на Гагарина Информатор

ДТП на Гагарина Информатор

ДТП на Гагарина Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль насмерть сбил двух пешеходов. Участок дороги, где произошла авария, в этот момент не освещался.

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