"Просто ужас!" Сеть разозлило фото бродячих детей под Днепром

В Каменском Днепропетровской области местная жительница заметила двух детей, которые спали на трубах теплосети.

Другая жительница города написала в комментариях к сообщению, опубликованному в группе "Типичный Днепродзержинск" в Facebook, что видела детей и на следующий день.

В Каменском заметили беспризорных детей Мария Дробная в Facebook

"Детям на вид максимум лет по 11. Если все таки этих детей выгнали родители, мне их жаль. Фото сделано в пятницу 08.11.19 в 9 утра", – написала в группе Мария Дробная.

Мария Дробная в Facebook

Сообщение девушки вызвало бурную реакцию пользователей. В одном из сообщений было сказано, что дети просили деньги у прохожих.

"Они вчера деньги просили возле АТБ на площади. И я бы не сказала что они колятся или нюхают наркотические вещества", – отметила женщина.

Многие из пользователей негодовали из-за того, что автор сообщения не вызвала полицию или социальную службу.

Группа "Типичный Днепродзержинск" в Facebook

Группа "Типичный Днепродзержинск" в Facebook

Некоторые ничего странного и страшного в ситуации не увидели, поскольку "во всех практически советских детских фильмах дети бывали в подобных местах".

Группа "Типичный Днепродзержинск" в Facebook

Вместе с тем несколько пользователей попросили точно указать место, где видели детей, чтобы по возможности поговорить с ними и помочь.

Группа "Типичный Днепродзержинск" в Facebook

Группа "Типичный Днепродзержинск" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области родители забили тревогу из-за воспитателя в детском саду, которая применяет физическое и психологическое насилие по отношению к детям. Женщина позволяет себе бить воспитанников по голове и другим частям тела, которые не хотят спать, отправляет в "тюрьму" - соседнюю пустую группу, пугает детей тем, что заклеит им глаза.

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