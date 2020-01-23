Подсчитано население Украины: сколько людей живет в Днепропетровской области

По данным электронной переписи населения в Днепропетровской области проживает 3 млн 230 тысяч человек.

Из них 1 млн 474 тыс. 400 мужчин и 1 млн 755 тыс. 600 женщин. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Всего население Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек. Из них 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

Оценка проводилась по состоянию на 1 декабря 2019 года. При этом перепись не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Сообщается, что отклонение результатов не превышает 2,86%.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат", – сообщил Дубилет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что перепись населения стартовала в Украине 1 декабря и проходила в несколько этапов.

Напомним, по оценке, на 1 сентября 2018 количество населения Украины составило 42,234 млн человек. В течение января-августа 2018 года население страны сократилось на 152,4 тыс. человек.

Всего, по данным Государственной службы статистики Украины, население страны за 2018 год сократилось на 233,3 тысячи человек.

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