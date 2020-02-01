Под Днепром селяне организовались в отряды для защиты от грабителей. Видео

В небольшом селе Сорочино в Днепропетровской области люди организовались, чтобы защититься от нападений грабителей.

Жители села уже полгода страдают от дерзких нападений. Грабители врываются в помещения и пытают жителей, требуя деньги. Об этом сообщили в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Местный житель 65-летний Иван Белый рассказал, как стал заложником грабителей. Вечером он вышел из дома посмотреть, чего лает собака и сразу оказался на земле. Его уложили двое мужчин. Нападавшие привязали его к стулу, на голову надели мешок и начали пытать на глазах у связанной жены и десятилетней внучки. По итогу грабители унесли из дома 7 тысяч гривень.

Жертвой последнего нападения стал Михаил Сектименко. Две недели назад вечером получил пулю из травматического пистолета в лицо, а уже из огнестрельного оружия ему попали в ногу и живот. Грабители избили еще и его 83-летнюю мать и брата, чтобы забрать всего 2 тысячи гривень.

Загони самооборони iPress.ua

За полгода было минимум шесть таких нападений. Жители села даже обращались к министру МВД и Генпрокурору, так как местная полиция на след преступников так и не вышла.

"Люди были очень напуганы. До сих пор они боятся выходить на улицу. Все возмущены тем, что ничего не делается, что они находятся в опасности", - говорит жительница села Виктория Левкина.

На собрании села решили создать отряды самообороны. В ее ряды согласились стать около 30 добровольцев. Они круглосуточно патрулируют улицы, присматриваются, нет ли подозрительных людей.

"Всех жителей села мы знаем. Если появится чужой, мы можем с ним поговорить. Никаких средств или оружия мы не имеем", - говорит член отряда самообороны Вадим Бобенко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре цинично ограбили машину скорой помощи. Неизвестные разбили стекло в машине и украли диагностическое оборудование, сумку с медикаментами и перевязочными материалами.

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