На Днепропетровщине поймали серийного офисного вора.

В городе Новомосковск Днепропетровской области правоохранители задержали серийного вора.

Мужчину подозревают в совершении ряда краж из офисов. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, крайней добычей злоумышленника стал ноутбук.

Полицейские вышли на след вора по записям с камер видеонаблюдения. Его удалось поймать на выезде из города. Кроме похищенного имущества, правоохранители изъяли большое количество ключей к входным дверям и отмычек, которые он использовал для проникновения в помещения.

Как оказалось, задержанный является 39-летним жителем Каменского. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

26 октября злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Ему грозит от трех до шести лет тюрьмы.

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