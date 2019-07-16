"Мог обвалиться": в Днепре полностью перекроют Центральный мост

Центральный мост в Днепре полностью перекроют на два месяца.

Движение ограничат в ночь с 17 на 18 июля. Возобновить движение по мосту планируют 14 сентября 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Да, Мост закрывается полностью до 14 сентября в 00:00 часов с 17 на 18 июля. Вы же все, включая Владимира Александровича, хотели быстрее, правда? Придётся теперь потерпеть. Никто не обещал, что будет легко", – написал он.

В Днепре полностью перекроют Центральный (Новый) мост

Филатов отметил, что Центральный мост в Днепре – самый длинный в Украине по протяжённости над водой.

По его словам, ремонтом моста никто не занимался 50 лет и он мог обвалиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Центральный мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Центральный мост в Днепре

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что никогда не держался за свою должность.

Вчера, 15 июля, в Днепре предложили ввести круглосуточное наблюдение за ремонтом Центрального моста.

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