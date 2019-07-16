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"Мог обвалиться": в Днепре полностью перекроют Центральный мост

4.1т Читать материал на украинском

Центральный мост в Днепре полностью перекроют на два месяца.

Движение ограничат в ночь с 17 на 18 июля. Возобновить движение по мосту планируют 14 сентября 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Да, Мост закрывается полностью до 14 сентября в 00:00 часов с 17 на 18 июля. Вы же все, включая Владимира Александровича, хотели быстрее, правда? Придётся теперь потерпеть. Никто не обещал, что будет легко", – написал он.

В Днепре полностью перекроют Центральный (Новый) мост

В Днепре полностью перекроют Центральный (Новый) мост

Филатов отметил, что Центральный мост в Днепре – самый длинный в Украине по протяжённости над водой.

По его словам, ремонтом моста никто не занимался 50 лет и он мог обвалиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Центральный мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

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Центральный мост в Днепре

Центральный мост в Днепре

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что никогда не держался за свою должность.

Вчера, 15 июля, в Днепре предложили ввести круглосуточное наблюдение за ремонтом Центрального моста.

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Персоны
Борис Филатов Владимир Зеленский
Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ремонт и строительство дорог Новый мост в Днепре
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
медовара уже позвали, он все починит, век простоит! или боитесь данного эксперта?!
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
Браво! Уровень нового преЗедента - ремонт моста на спор!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Шеневмерлики так усердно молятся своему раскольничьему богу о крахе Моста, что у них по всей Украине начали сыпаться мосты. Ждём комментарии от главного мостостроителя, Медовара)))))))))))))))
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