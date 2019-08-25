Лежала в конвульсиях: в Днепре военный восхитил поступком в супермаркете

В Днепре старший лейтенант ВСУ пришел на помощь кассиру супермаркета, у которой случился приступ эпилепсии.

Случилось это 19 августа, когда военный во время обеденного перерыва пришел в супермаркет Varus. Об это на своей странице в фейсбук сообщил его коллега Вадим Музюкин. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Услышав женский крик и просьбы вызвать скорую помощь, он подбежал с скоплению людей у кассы.

На полу лежала молодая девушка-кассир в конвульсиях, а коллега пыталась удержать ее на боку. Офицер понял, что у девушки произошел эпилептический приступ. Используя навыки по тактической медицине он оказал девушке первую домедицинскую помощь и организовал людей вокруг для оказания помощи.

В течение 10 минут девушку привели в чувство.

Руководство супермаркета разыскало героя благодаря записям камеры видеонаблюдения.. Им оказался старший лейтенант в/ч 2176 Роман Варавка.

благодарность от супермаркета фейсбук Вадима Музюкина

благодарность от супермаркета фейсбук Вадима Музюкина

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мужчина с признаками наркотического опьянения ездил по трамвайным путям и громил прилавки супермаркета, убегая от полицейских.

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