Коммунальщики Днепра смогут заходить в квартиры без согласия владельцев

Горсовет Днепра принял порядок доступа в помещения домов для ликвидации аварий.

Развернутую методику разработали для ликвидации аварий в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Порядок доступа регулирует законный способ проведения работ в квартирах во время отсутствия хозяев. Делать это смогут только в неотложных случаях, когда речь идет о спасении жизни и здоровья людей.

Также в случае прорывов работники муниципальных служб будут иметь неоспоримое разрешение попасть в дом и провести необходимые работы.

Коммунальщики смогут заходить в квартиру без разрешения Vgorode.ua

Коммунальщикам не придется перекрывать воду и теплоснабжение всему дому или в подъезде. Ремонтники смогут устранить проблему непосредственно там, где она возникла.

Хозяина помещения оповестят о ситуации, а за процессом будут следить правоохранители и соседи. После завершения работ двери или окна квартиры опечатают.

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