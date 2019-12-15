Киноафиша Днепра: что посмотреть на новой неделе

Предновогодние дни – отличный повод сходить в кино с любимым человеком, семьей или друзьями.

На новой неделе в кинотеатрах можно посмотреть фильмы любого жанра - от семейных комедий до триллеров.

OBOZREVATEL расскажет о том, что интересного посмотреть в кинотеатрах Днепра.

Что посмотреть в кинотеатрах Днепра ivetta.ua

Джуманджи: следующий уровень (боевик, комедия, приключения, фэнтези)

Мир Джуманджи никогда не был приветливым, гостеприимным и безопасным местом. Все, кто там побывал, вовсе не горят желанием туда возвращаться. Но по воле случая Спенсер там оказался, да ещё и совсем один. Благо, его друзья заметили то, что он в игре – значит, приятеля надо спасать, сам он в этом опасном мире не выживет. Но всё уже вовсе не так, как было в прошлый раз. Игрокам понадобится вся их смелость, чтобы встретиться с неизвестными и неисследованными уголками Джуманджи – от пустынь до заснеженных гор. Всё лишь для того, чтобы найти друга и навсегда покинуть этот опасный мир.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Ножи наголо (детектив, комедия, криминал, триллер)

Известный автор криминальных романов Харлан Тромби празднует свой 85-й день рождения. На праздник в имение писателя собралась вся семья. Стоит сказать, что это далеко не самые приятные личности, каждый из которых ненавидит друг друга. На следующий же день после этого знаменательного события Харлана находят мёртвым в его особняке. Подозреваемые, конечно же, являются все его родные, а также его бывший персонал. Расследовать это дело взялся харизматичный и невероятно дотошный детектив Бенуа Блан. Его ждёт, наверное, самое запутанное дело в его карьере, ведь каждый человек в особняке мог убить писателя. И все они такие неприятные, что лучше бы никому не доверять.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Фабрика грез (мелодрама)

Любовь такая вещь, что никогда не знаешь, где она тебя найдет. Даже может быть такое, что ты случайно попал в какое-то место, и вот, влюбился. Согласитесь, случалось же и с Вами нечто подобное? Молодой парень по имени Эмиль оказался на съёмочной площадке в Бабельсберге, что в Восточной Германии. В те времена в стране было неспокойно (а это 1961 год), но люди пытались жить как могли. И вот Эмиль стоит в массовке на съёмках и увидел девушку по имени Милу, в которую по уши влюбился. Эта французская танцовщица украла его сердце. Их пути разошлись, но для новой встречи Эмиль сделал нечто одновременное глупое и романтическое – он собирается снять кино, в котором обязательно сыграет Милу.

Где посмотреть: Кино-тема, Правда-кино.

Мосли (анимация, приключения, семейный)

В центре сюжета находятся удивительно милые создания турифанты. Они являются добрыми и трудолюбивыми животными, которых вот уже много лет эксплуатируют жестокие хозяева. Турифанты решают, что пришло время восстать против жизни в рабстве! Поэтому они отправляются в увлекательное путешествие в поисках свободы, чтобы найти легендарный город, в котором они смогут начать новую счастливую жизнь.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван).

Король Осел (анимация, комедия, семейный)

В каждом из нас живёт огромная сила, которая способна менять всех и все вокруг, нужно только найти её в себе и правильно ей воспользоваться. Мангу – обычный осел, зарабатывает себе на жизнь тем, что гладит и стирает белье, но он не собирается всю жизнь прожить так. Как минимум не собирался, пока в его королевстве не объявили выборы на пост главы государства. Он этого не хотел, но из претендентов есть только избалованный принц, которого никто не любит – шансы у Мангу велики как никогда. Ослик вырос в бедной семье, не знает всех правил этикета и не сильно разбирается в политике, но он хочет сделать свое королевство великим, и чтобы народ там жил лучше, чем где-либо еще.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Зверополис (анимация)

Свифти – обычный полярный лис, что живёт в городе ЗвероПолюсе, и у которого есть мечта – стать на ряду с Альфа-псами в доставке товаров по Арктике. Пусть он только на пути к этому, в него никто не верит, но он уже делает всё, что в его силах, чтобы всем доказать свою крутость. По воле случая первое же его задание завело его к чёрту на куличики в гости к одному странному моржу. Вместе с ним в убежище живет много птичек… и они замышляют что-то нехорошое. С помощью грубой силы и оружия морж хочет уничтожить ЗвероПолюс, чтобы вырыть там газовою скважину. Вместе с друзьями маленький, но смелый Свифти хочет стать на страже Арктики и наказать негодяя.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Курьер (боевик, драма, триллер)

Как порой просто оказаться не в то время не в том месте… Ник стал свидетелем жестоких убийств, которые он видеть не должен был. Из-за этого один криминальный босс хочет его смерти – он слишком много знает. Для этого ему может помочь один курьер – она ездит в черной одежде на свое черном мотоцикле по улицам Лондона так, что ни одна камера не может её отследить. Никто не знает ее имени, но работу она всегда выполняет идеально. И вот сейчас ей поручили доставить бомбу з газом, чтобы устранить Ника. Получилось так, что девушка его наоборот спасла. Их ждёт ночь охоты – охоты на них. И охотники им достались безжалостные и профессиональные… Цель одна – выжить.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи).

Звездные войны: Восхождение (боевик, приключения, фантастика, фэнтези)

Многие годы тому назад мы впервые перенеслись в далекую галактику, с которой прожили немало событий. И вот настал тот момент, когда всё это подходит к своему завершению. Рэй продолжает свой путь, свою борьбу. На ней лежит великий груз ответственности, ведь от нее зависит судьба всей галактики. У неё есть сила и люди, которые готовы пойти за девушкой. Грандиозная история семьи Скайуокеров подходит к своему завершению, нас ждёт эпичный финал эпичной саги.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи).

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!