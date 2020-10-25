Как в Днепре голосуют на местных выборах: новые данные по явке

В Днепре продолжается голосование на местных выборах, работают все 425 избирательных участков.

По состоянию на 12:00 в городе проголосовали более 86 тыс. избирателей. Существенных нарушений на избирательных участках, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не зафиксировано, сообщил директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Артем Неделько.

"Городская власть сделала все, чтобы инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра была соблюдена: антисептики, дезсредства, проводится обработка помещений и поверхностей. Поэтому, берите с собой паспорт, маску и собственную ручку и приходите на свои избирательные участки, а также соблюдайте социальную дистанцию. По возможности оставьте детей дома", – отметил Артем Неделько.

Напомним, избирательные участки будут работать до 20:00 25 октября.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Борис Филатов проголосовал на местных выборах.