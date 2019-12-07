"Идиотам вход запрещен": мэрия Днепра пригласила горожан в сессионный зал

Заместитель городского головы Михаил Лысенко пригласил всех желающих принять участие в обсуждении проблемы обращения с животными в Днепре.

Встреча с мэром, Борисом Филатовым, и Михаилом Лысенко пройдет 11 декабря в 14:00 в сессионном зале горсовета. На встрече планируют обсудить "сратегию на 2020 год", сообщил заммэра на своей странице в Facebook.

"Свинорылая председатель ОСМД заперла котов в подвале на Парусе. Возле автовокзала торгуют щенками. Метизный завод планирует не кормить собак. Женщина голосовавшая за Вилкула - убивает голубей. У соседей в квартире живет восемь собак и их не выгуливают. Тиграм в клетке не докладывают мясо. Мэр и я получаем в день десятки таких сообщений. Я не думаю, что у кого-то поднимется рука сказать, что мы не реагируем на подобные обращения. Реагируем, и практически всегда. По мере возможности - всегда. А теперь есть предметное предложение", - написал Лысенко.

Михаил Лысенко Відкритий

Он отметил, что для участия в обсуждении и голосовании с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и факт прописки в городе Днепр. Гости из других городов также приветствуются. Регистрация на мероприятие начнется в 13:00.

"Вход городским сумасшедшим и идиотам - категорически запрещен. Всем Счастья! До встречи!", - подытожил заммэра.

Большинство горожан поддержали идею Лысенко, но нашлись и те, кто считает проблему с насилием над животными не такой важной проблемой в Днепре.

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Скриншот

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 4 декабря, во время 51-й очередной сессии Днепровского городского совета депутаты приняли бюджет на 2020 год. Так, в следующем году общий объем доходов и расходов нового бюджета, с учетом дотаций и субвенций из государственной казны, составляет 13 млрд гривень.

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