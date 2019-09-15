Гнался с ножом: в Днепре случился страшный инцидент с подростками

В Днепре на Игрени на школьника напал подросток с ножом.

Как сообщает мама пострадавшего Марина Беляева, подросток требовал от ее сына телефон. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня (13 сентября - ред.) мой сын шел со школы и в районе ул. Косогорной какой-то подросток лет 12-15 потребовал отдать ему телефон", – написала мама ребенка.

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Нападение подростка Moe-online.ru

Затем неизвестный погнался за мальчиком с ножом:

"Когда мой сын отказался, он достал нож и погнался за ним. Хорошо, что наш дом находится недалеко от этого места и успел убежать", – отметила Марина Беляева.

Мама мальчика добавила, что они обратились в полицию и предупредила всех родителей об опасности:

"Если вдруг ещё чей-нибудь ребенок попал в такую же ситуацию - пожалуйста, сообщите. Ребенок с испугу не смог рассмотреть его. Он светловолосый, приблизительно рост 140-150. Был в джинсах и темной футболке. Имеет раскладной нож. Был с бутылкой пепси или колы", – подчеркнула женщина.

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