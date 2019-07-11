Днепр закупит детали для трамваев на 4 млн гривень

Коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" намерено закупить запчасти для городского транспорта на общую сумму более 4 млн гривень.

Соответствующие тендеры были объявлены в четверг, 11 июля. Об этом свидетельствует информация на портале Prozorro.

Пресс-служба КП "Днепровский электротранспорт"

В частности, предприятие планирует закупить трамвайные шестерни и валы-шестерни (ожидаемая стоимость - 950 тыс. гривень), запчасти для электродвигателей (1,58 млн гривень) и другие запчасти для подвижного состава (1,52 млн гривень).

Конечный срок подачи документов - 31 июля.

Начало всех трех аукционов состоится 1 августа.

Также указано, что детали должны быть поставлены до 31 декабря текущего года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Днепра проведут грандиозный ремонт за 5 миллионов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!