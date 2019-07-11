Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Днепр закупит детали для трамваев на 4 млн гривень

437 Читать материал на украинском

Коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" намерено закупить запчасти для городского транспорта на общую сумму более 4 млн гривень.

Соответствующие тендеры были объявлены в четверг, 11 июля. Об этом свидетельствует информация на портале Prozorro.

Днепр закупит детали для трамваев на 4 млн гривень

Пресс-служба КП "Днепровский электротранспорт"

В частности, предприятие планирует закупить трамвайные шестерни и валы-шестерни (ожидаемая стоимость - 950 тыс. гривень), запчасти для электродвигателей (1,58 млн гривень) и другие запчасти для подвижного состава (1,52 млн гривень).

Новости
В Днепре будут ездить новые трамваи: назвали дату

Конечный срок подачи документов - 31 июля.

Начало всех трех аукционов состоится 1 августа.

Также указано, что детали должны быть поставлены до 31 декабря текущего года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Днепра проведут грандиозный ремонт за 5 миллионов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр транспорт бюджет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel