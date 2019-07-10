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Запустили газ и взорвали: в Днепре ограбили известный банкомат

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В ночь с 9 на 10 июля в Днепре взорвали банкомат "Райффайзен Банк Аваль" и вытащили деньги.

Взрыв произошел на Донецком шоссе около трех часов ночи. Банкомат находился на первом этаже десятиэтажного жилого дома, сообщает Информатор.

По предварительной информации, в банкомат запустили газ, после чего внутри аппарата случилось короткое замыкание. От искры банкомат разлетелся на части.

Взрыв банкомата

Взрыв банкомата

Информатор

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На момент кражи в терминале было 5 кассет с деньгами, общая сумма которых составляла около 1 миллиона 100 тысяч гривень.

Сколько преступникам удалось украсть денег — неизвестно. Предварительно, злоумышленники забрали две кассеты.

Полиция ищет преступников и выясняет все обстоятельства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре взорвали банкомат: объявлено вознаграждение.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр взрыв
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