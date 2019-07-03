В Днепре директор фирмы-подрядчика украл из бюджетных денег 5,3 млн гривень.

Как отметили, фирма выиграла тендер на строительство двух твердотопливных котельных в Днепре и заключила договор с одним из коммунальных предприятий, сообщают в ГУНП в Днепропетровской области.

Общая стоимость работ составляет 5 млн 300 тыс. гривень.

Бюджетные деньги PigUA.info

Поставка и монтаж были оплачены из городского бюджета, фирма-подрядчик использовала полученные средства для ведения хозяйственной деятельности. Однако на месте, где согласно документам уже была построена котельная, до сих пор находятся заросшие травой пустыри.

Котельная ГУНП в Днепропетровской области

Директора фирмы привлекли к уголовной ответственности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы за присвоение чужого имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Днепра приготовила сюрпризы для горожан.

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