В Днепре директор фирмы-подрядчика украл из бюджетных денег 5,3 млн гривень.
Как отметили, фирма выиграла тендер на строительство двух твердотопливных котельных в Днепре и заключила договор с одним из коммунальных предприятий, сообщают в ГУНП в Днепропетровской области.
Общая стоимость работ составляет 5 млн 300 тыс. гривень.
Бюджетные деньги
PigUA.info
Поставка и монтаж были оплачены из городского бюджета, фирма-подрядчик использовала полученные средства для ведения хозяйственной деятельности. Однако на месте, где согласно документам уже была построена котельная, до сих пор находятся заросшие травой пустыри.
Котельная
ГУНП в Днепропетровской области
Директора фирмы привлекли к уголовной ответственности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы за присвоение чужого имущества.
Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Днепра приготовила сюрпризы для горожан.
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