Взломала замок и проникла в гараж: в Днепре женщина с ружьем угнала Audi

34-летняя жительница Днепра украла автомобиль Audi A6.
Женщина незаконно проникла в гараж и угнала транспортное средство. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре женщина угнала Audi
Столица С
Кража произошла 4-го августа около 11:00. В полицию о пропаже сообщил 48-летний владелец автомобиля.
На месте преступления правоохранители выявили поврежденный замок на воротах в гараж.
Полицейским удалось установить личность злоумышленницы и оперативно ее задержать. При осмотре у женщины также обнаружили предмет, похожий на ружье. Преступницу доставили в отделение полиции Соборного района.
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