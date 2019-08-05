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Взломала замок и проникла в гараж: в Днепре женщина с ружьем угнала Audi

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34-летняя жительница Днепра украла автомобиль Audi A6.

Женщина незаконно проникла в гараж и угнала транспортное средство. Об этом сообщает "Информатор".

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В Днепре женщина угнала Audi

В Днепре женщина угнала Audi

Столица С

Кража произошла 4-го августа около 11:00. В полицию о пропаже сообщил 48-летний владелец автомобиля.

На месте преступления правоохранители выявили поврежденный замок на воротах в гараж.

Полицейским удалось установить личность злоумышленницы и оперативно ее задержать. При осмотре у женщины также обнаружили предмет, похожий на ружье. Преступницу доставили в отделение полиции Соборного района.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в больнице скончалась 39-летняя пострадавшая в масштабном ДТП в Днепре.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр автокражи полиция
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