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12 декабря • обновлено в 12:44
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Выбросил из машины и бил ногами: в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой

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Водитель службы такси "656" в Днепре выбросил пассажирку из машины, а затем избил ее ногами.

Об этом рассказала родственница пострадавшей Ирина Семенова на своей странице в Facebook. Инцидент произошел в среду ночью, 11 декабря, на жилом массиве "Сокол-2" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам женщины, водитель избил девушку, забрал телефон и бросил его на асфальт после просьбы пассажирки довезти прямо до дома.

В Днепре таксист избил девушку

В Днепре таксист избил девушку

Коллаж

"Хочу предупредить о неадекватном таксисте. Вчера ночью моя племянница после работы добиралась на такси домой на Сокол-2. До дома водитель не довёз, привез к АТБ, а не по адресу указанному в заказе. Начал хамить с матами, типа дойдешь дальше пешком. Потом отъехал от АТБ к остановке. Выскочил из машины, выволок девушку из машины и начал бить. Она упала, а он ногами избивал её", - написала Ирина.

Пострадавшая девушка написала заявление в полицию и получила заключение судебно-медицинского эксперта о побоях.

Заключение судмедэксперта

Заключение судмедэксперта

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"Будьте внимательны и не садитесь к таким таксистам! Опасно для здоровья и жизни", - добавила родственница пострадавшей.

Происшествие вызвало бурную реакцию в сети. В комментариях пишут, что это не первый случай неадекватного поведения таксиста.

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Выбросил из машины и бил ногами: в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой
Выбросил из машины и бил ногами: в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой
Выбросил из машины и бил ногами: в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой

Стоит отметить, что у службы такси "656" большинство отзывов в сети - негативные. Как видно на сайте Mobi.Way, водители грубят пассажирам и применяют физическую силу. Пользователи оставили более 100 жалоб.

Скриншот

Скриншот

https://taxi.poputka.ua/taxi-16926.aspx

Таксист избил пассажирку ногами

Таксист избил пассажирку ногами

OBOZREVATEL

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве 17 ноября при загадочных обстоятельствах пропала 24-летняя девушка Владислава Кирсанова. Она вместе с подругой около 01:30 села в такси.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
транспорт скандалы
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