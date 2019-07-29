Водителя вырезали: в Новомосковске произошло жуткое ДТП. Фото

В Новомосковске Днепропетровской области водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита.

ДТП произошло в воскресенье, 28 июля, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Новомосковске машина врезалась в столб Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Отмечается, что спасатели получили сообщение в 18:00.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГосЧС установили, что водитель зажат внутри автомобиля.

Водитель Opel Vectra не справился с управлением Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Спасатели с помощью гидравлических ножниц разрезали конструкции машины и деблокировали пострадавшего.

Мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение Новомосковской центральной районной больницы.

Пострадавший госпитализирован Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

К спасательным работам были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спасательной техники.

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