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Водителя вырезали: в Новомосковске произошло жуткое ДТП. Фото

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В Новомосковске Днепропетровской области водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита.

ДТП произошло в воскресенье, 28 июля, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Новомосковске машина врезалась в столб

В Новомосковске машина врезалась в столб

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Отмечается, что спасатели получили сообщение в 18:00.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГосЧС установили, что водитель зажат внутри автомобиля.

Водитель Opel Vectra не справился с управлением

Водитель Opel Vectra не справился с управлением

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

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Спасатели с помощью гидравлических ножниц разрезали конструкции машины и деблокировали пострадавшего.

Мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение Новомосковской центральной районной больницы.

Пострадавший госпитализирован

Пострадавший госпитализирован

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

К спасательным работам были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре автомобиль сбил девушку на "зебре".

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП ГосЧС
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