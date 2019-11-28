Водителя вырезали из авто: в Днепре легковушка влетела в МАЗ

В Днепре 28 ноября на Криворожском шоссе столкнулись МАЗ и два Citroen.

В аварии серьезно пострадал водитель одной из легковушек. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре на Криворожском шоссе столкнулись три автомобиля Информатор

Известно, что водитель синего Citroen, который двигался по улице Гебрина, на перекрестке не предоставил приоритет в движении грузовику и влетел в него на полной скорости. Удар пришелся на водительскую сторону. После столкновения на мокрой дороге оба транспортных средства начало крутить. Таким образом грузовик "задел" еще и белый Citroen, который ехал в сторону города.

Водителя синего Citroen зажало в салоне. Из искореженного автомобиля его вырезали спасатели. В помутненном сознании мужчину направили в больницу имени Мечникова. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

В Днепре на Криворожском шоссе столкнулись три автомобиля Информатор

В Днепре на Криворожском шоссе столкнулись три автомобиля Информатор

Сейчас на данном участке серьёзно затруднено движение транспорта. Перекрыты обе полосы движения в сторону города, потому другим автомобилям приходится объезжать место аварии по встречке.

На месте аварии работают патрульный экипаж и следователь по ДТП. Все детали произошедшего выясняются.

В Днепре на Криворожском шоссе столкнулись три автомобиля Информатор

В Днепре на Криворожском шоссе столкнулись три автомобиля Информатор

В Днепре на Криворожском шоссе столкнулись три автомобиля Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 26 ноября на пересечении улиц Чернышевского и Гоголя водитель Daewoo сбил молодую девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая пережила две остановки сердца и впала в кому 3-й степени.

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