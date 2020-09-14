В Никополе случилось двойное убийство: полиция ввела спецоперацию

В городе Никополь Днепропетровской области 14 сентября произошло двойное убийство. В связи с этим в регионе была введена полицейская спецоперация.

Как сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, около 6:00 неизвестный доставил в городскую больницу Никополя двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены.

"По данному факту зарегистрировано уголовное производство по части 2 пункта 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Принимаются все меры для установления обстоятельств происшествия и задержанию подозреваемого", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Николаеве полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве, которое произошло во время конфликта из-за наркотиков.

Им оказался 56-летний ранее судимый за сбыт запрещенных веществ знакомый обоих убитых.

А в Каменском Днепропетровской области суд признал виновным 39-летнего мужчину в совершении убийства с особой жестокостью и краже.

Ранее неоднократно судимый гражданин, в том числе, за убийство человека путем нанесения 94 ударов топором и ножом после освобождения продолжил совершать преступления.

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