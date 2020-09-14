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В Никополе случилось двойное убийство: полиция ввела спецоперацию

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Происшествия
3,6 т.
На Днепропетровщине случилось двойное убийство

В городе Никополь Днепропетровской области 14 сентября произошло двойное убийство. В связи с этим в регионе была введена полицейская спецоперация.

Как сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, около 6:00 неизвестный доставил в городскую больницу Никополя двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены.

"По данному факту зарегистрировано уголовное производство по части 2 пункта 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Принимаются все меры для установления обстоятельств происшествия и задержанию подозреваемого", – отметили правоохранители.

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