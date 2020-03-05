В Кривом Роге Днепропетровской области преступник сбежал из-под стражи и напал на женщину.

Угрожая ножом, он изнасиловал ее, после чего отнял деньги и ценности. Потерпевшей удалось спастись по дороге в ломбард, куда злоумышленник заставил ее ехать на такси, сообщили в пресс-службе Главного управления Националной полиции в Днепропетровской области.

Как установили полицейские, осужденный за ряд тяжких преступлений мужчина отбывал наказание в исправительном центре, откуда его отправили на лечение в медицинское учреждение в Днепре.

В Кривом Роге сбежавший заключенный изнасиловал женщину newsone.ua

3 марта он сбежал из больницы и приехал в Кривой Рог, где уже на следующий день попался на изнасиловании и ограблении местной жительницы.

Сотрудники патрульной полиции задержали подозреваемого и доставили его в Покровское отделение полиции. У задержанного изъяли 6,5 тысяч гривен и нож.

По данному факту возбуждены уголовные производства за разбой и сексуальное насилие. Преступнику грозит до 12 лет тюрьмы.

В Кривом Роге сбежавший заключенный изнасиловал женщину ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего псевдопродюсера, который в Киеве дважды изнасиловал 18-летнюю студентку. Мужчина познакомился с девушкой в вагоне поезда.

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