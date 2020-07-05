В Кривом Роге ребенок утонул в пруду на глазах у друзей. Фото с сайта "Первый городской"

В Саксаганском районе Кривого Рога Днепропетровской области 4 июля во время купания в искусственном водоеме утонул 12-летний мальчик.

Трагедия произошла на глазах у его друзей и других отдыхающих. На место сразу же вызвали спасателей, однако на момент их приезда ребенок уже был мертв, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Тело мальчика обнаружили на глубине трех метров и на расстоянии 10 метров от берега. Погибшего доставили на берег, после чего передали сотрудникам судебно-медицинской экспертизы.

В Кривом Роге ребенок утонул в пруду на глазах у друзей Фото с сайта "Первый городской"

В Кривом Роге ребенок утонул в пруду на глазах у друзей Фото с сайта "Первый городской"

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