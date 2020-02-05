В Кривом Роге экс-заключенный устроил публичное самоубийство. Фото 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области 4 января на территории дендрологического парка обнаружили труп мужчины.

Умерший сидел под деревом, а веревка от его шеи была обмотана вокруг ветки.

По предварительной версии, горожанин покончил жизнь самоубийством, сообщает Первый криворожский.

Повешенного мужчину заметила супружеская пара во время прогулки в парке. Она же и обратилась в правоохранительные органы.

В Кривом Роге экс-заключенный устроил публичное самоубийство NewsRoom

По словам местных жителей, умершим является ранее судимый местный житель, который часто злоупотреблял спиртным. Незадолго до случившегося он также попался на глаза своим знакомым, утверждал, что через четыре дня он умрёт.

Основной версией следствия является самоубийство. Другие версии произошедшего также проверяются.

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В Кривом Роге мужчина публично покончил с собой Первый криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском водитель школьного автобуса умер за рулем во время рейса. По предварительной информации, у 68-летнего мужчины случился инсульт.

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