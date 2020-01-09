В Кривом Роге авто на полной скорости разнесло толпу: есть погибшие

В Кривом Роге Днепропетровской области 8 января на улице Каткова произошло смертельное ДТП на "зебре".
Автомобиль Audi на полной скорости влетел в толпу пешеходов. Две женщины погибли на месте, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
В Кривом Роге авто на полной скорости разнесло толпу
Facebook Национальной полиции в Днепропетровской области
Трагедия случилась в Ингулецком районе Кривого Рога около 19:45. Известно, что водитель автомобиля "AUDI" на большой скорости наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Впоследствии автомобиль, причастный к ДТП, было обнаружено брошенным в 150 м от места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются неотложные меры для установления и задержания водителя.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Никополе утром 8 января столкнулись автобус "Икарус" и два легковых автомобиля. В аварии погиб один мужчина, еще десять человек пострадали и были госпитализированы.
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