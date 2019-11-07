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7 ноября • обновлено в 10:55
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В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа. Фото 18+

1.1т Читать материал на украинском

В четверг, 7 ноября, в Днепре на бульваре Славы женщина выбросилась из окна квартиры на 16 этаже.

Происшествие случилось около 7:30 утра, сообщает Информатор. Тело у подъезда увидел мужчина, который курил у себя на балконе. Он рассказал, что перед этим услышал громкий хлопок.

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В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа

В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа

Информатор

Умершая 34-летняя женщина жила в этом доме вместе с мужем. В момент ее смерти мужчина спал в квартире. Предварительно известно, что накануне вечером супруги поссорились.

Женщина упала на металлическое ограждение возле подъезда. Удар был такой сильный, что прутья прогнулись под ее телом.

В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа. Фото 18+

Информатор

В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа. Фото 18+

Информатор

В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа. Фото 18+

Информатор

В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа. Фото 18+

Информатор

В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа. Фото 18+

Информатор

В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа. Фото 18+

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что девушка, которой 5 ноября в общежитии ДНУ в Днепре парень выстрелил в голову, находится в отделении нейрохирургии областной детской больницы. Пуля попала девушке в висок.

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Место
Украина Днепр
Тег
смерть
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