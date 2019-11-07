В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа. Фото 18+

В четверг, 7 ноября, в Днепре на бульваре Славы женщина выбросилась из окна квартиры на 16 этаже.

Происшествие случилось около 7:30 утра, сообщает Информатор. Тело у подъезда увидел мужчина, который курил у себя на балконе. Он рассказал, что перед этим услышал громкий хлопок.

В Днепре женщина выбросилась с 16-го этажа Информатор

Умершая 34-летняя женщина жила в этом доме вместе с мужем. В момент ее смерти мужчина спал в квартире. Предварительно известно, что накануне вечером супруги поссорились.

Женщина упала на металлическое ограждение возле подъезда. Удар был такой сильный, что прутья прогнулись под ее телом.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что девушка, которой 5 ноября в общежитии ДНУ в Днепре парень выстрелил в голову, находится в отделении нейрохирургии областной детской больницы. Пуля попала девушке в висок.

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