В Днепре возле метро произошла драка и стрельба: что случилось

Ночью 7 июля в Днепре на жилмассиве Покровский произошла драка и стрельба.
В происшествии никто не пострадал, сообщает Информатор.
Как стало известно, около 22:30 полицейские патрулировали район и увидели драку на площади Единства.
Стрельба возле метро
ТСН
Участников происшествия разняли и выяснили, что один из мужчин проходил по площади и начал стрелять, предварительно, из пистолета. Затем произошла драка.
Правоохранители задержали "стрелка", который вел себя агрессивно и был в состоянии алкогольного опьянения.
34-летнего мужчину доставили в Новокодакское отделение полиции для выяснения обстоятельств.
Стрельба возле метро
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре неизвестный натравил собаку на семью с ребёнком.
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