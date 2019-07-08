В Днепре возле метро произошла драка и стрельба: что случилось

Ночью 7 июля в Днепре на жилмассиве Покровский произошла драка и стрельба.

В происшествии никто не пострадал, сообщает Информатор.

Как стало известно, около 22:30 полицейские патрулировали район и увидели драку на площади Единства.

Стрельба возле метро ТСН

Участников происшествия разняли и выяснили, что один из мужчин проходил по площади и начал стрелять, предварительно, из пистолета. Затем произошла драка.

Правоохранители задержали "стрелка", который вел себя агрессивно и был в состоянии алкогольного опьянения.

34-летнего мужчину доставили в Новокодакское отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Стрельба возле метро Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре неизвестный натравил собаку на семью с ребёнком.

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