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В Днепре возле метро произошла драка и стрельба: что случилось

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Ночью 7 июля в Днепре на жилмассиве Покровский произошла драка и стрельба.

В происшествии никто не пострадал, сообщает Информатор.

Как стало известно, около 22:30 полицейские патрулировали район и увидели драку на площади Единства.

Стрельба возле метро

Стрельба возле метро

ТСН

Участников происшествия разняли и выяснили, что один из мужчин проходил по площади и начал стрелять, предварительно, из пистолета. Затем произошла драка.

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Правоохранители задержали "стрелка", который вел себя агрессивно и был в состоянии алкогольного опьянения.

34-летнего мужчину доставили в Новокодакское отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Стрельба возле метро

Стрельба возле метро

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре неизвестный натравил собаку на семью с ребёнком.

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Тема
Пулевая стрельба
Место
УкраинаДнепр
Теги
стрельбаДракаДнепр
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