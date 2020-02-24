В Днепре трехлетний ребенок сел в ведро с кипятком: обожжено 50% тела

В воскресенье, 23 февраля, в Днепре трехлетняя девочка упала в ведро с кипятком и получила 50% ожогов тела. Ребенка в крайне тяжелом состоянии спасают в областной больнице на Космической.

Происшествие случилось, когда младший брат толкнул девочку и она не удержалась на ногах рядом с ведром горячей воды, сообщила волонтер благотворительного фонда "Совушка" Александра Сова в Facebook.

"Маленькая Анечка живет в приемной семье. За короткую жизнь ей пришлось пережить многое и с многим справиться. Мы верим, что и сейчас она справится с выпавшим на ее долю испытанием. Но опекунам самим очень непросто справится с этим, поэтому они обращаются за помощью ко всем нам. Любая посильная сумма поможет Анечке", – рассказала волонтер.

В Днепре трехлетний ребенок сел в ведро с кипятком Facebook/Александра Сова-Тимощенкова

Помочь ребенку можно, отправив деньги на счет 5583 3501 0037 3193 (карта фонда) или 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Александра), при переводе указать: "Для Анечки".

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Центре матери и ребенка имени Руднева в Днепре борются за жизнь недоношенных двойняшек.

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