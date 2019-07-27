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В Днепре столкнулись два грузовика: фото и видео жуткого ДТП

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В ночь на 27 июля в Днепре на пересечении проспектов Нигояна и Ивана Мазепы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Из-за отказа тормозов ГАЗ на высокой скорости столкнулся с Газелью, которая поворачивала с проспекта Нигояна. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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ДТП на Нигояна

ДТП на Нигояна

Информатор

В результате столкновения ГАЗ перевернулся набок. Автомобили получили сильные повреждения.

В Днепре столкнулись два грузовика

В Днепре столкнулись два грузовика

Информатор

В Днепре столкнулись два грузовика

В Днепре столкнулись два грузовика

Информатор

В Днепре столкнулись два грузовика

В Днепре столкнулись два грузовика

Информатор

Жертв и пострадавших нет. Детали ДТП выясняли правоохранители на месте происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове патрульные сбили женщину с ребенком на переходе.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП авария
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