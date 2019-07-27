В Днепре столкнулись два грузовика: фото и видео жуткого ДТП

В ночь на 27 июля в Днепре на пересечении проспектов Нигояна и Ивана Мазепы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.
Из-за отказа тормозов ГАЗ на высокой скорости столкнулся с Газелью, которая поворачивала с проспекта Нигояна. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
ДТП на Нигояна
Информатор
В результате столкновения ГАЗ перевернулся набок. Автомобили получили сильные повреждения.
В Днепре столкнулись два грузовика
Информатор
В Днепре столкнулись два грузовика
Информатор
В Днепре столкнулись два грузовика
Информатор
Жертв и пострадавших нет. Детали ДТП выясняли правоохранители на месте происшествия.
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