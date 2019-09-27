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27 сентября • обновлено в 19:41
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В Днепре столкнулись 4 авто: пострадали дети

1.1т Читать материал на украинском

На Набережной Победы в Днепре столкнулись 4 автомобиля, в результате чего пострадали 4 человека, в том числе 2 детей.

ДТП произошло в четверг, 26 сентября, передает "Информатор".

В Днепре столкнулись 4 автомобиля

В Днепре столкнулись 4 автомобиля

Информатор

По предварительной информации, автомобиль Subaru ехал по Набережной Победы в сторону Южного моста в крайней левой полосе, и на подъезде к светофору напротив института физкультуры в него на большой скорости врезался BMW.

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Из-за столкновения вторую машину закрутило и вынесло на противоположную сторону дороги, где он врезался в Mazda, в которую также врезалась Lada, которая ехала следом.

Пострадавших пассажиров автомобилей Lada и Mazda – двух матерей и их детей – госпитализировали. Одна мать с ребенком уже находятся дома, малыш отделался небольшими ушибами благодаря автокреслу. У второй женщины – ушибы и стресс, а у ее 3-летнего ребенка – ушиб и рана ноги.

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Полиция и участники ДТП ищут свидетелей происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на трассе Знаменка-Луганск-Изварино в Киричанском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения один человек погиб и еще один госпитализирован с тяжелыми травмами

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП пострадал ребенок
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