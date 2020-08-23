В Днепре пьяный пешеход попал под колеса мотоцикла. Фото

В воскресенье, 23 августа, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого мотоциклист сбил пешехода.

Авария случилась около 10:30 возле ТЦ "Терра". Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что водитель двухколесного двигался в сторону улицы Казакевича. В какой-то момент на проезжую часть выбежал мужчина. Мотоциклист не успел среагировать и допустил столкновение.

Предварительно, потерпевший находился в нетрезвом состоянии. Со сломанной ногой его госпитализировали в 16-ю городскую больницу.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

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