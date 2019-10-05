В Днепре произошло серьезное ЧП в общежитии: Филатов раскрыл детали

В Днепре вечером в субботу, 5 октября, во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания.

На месте работают спасатели, полиция, а также профильные городские службы. Заседает и комиссия по чрезвычайным ситуациям. Студентов, которые жили в общежитии, отселили. Перекрыто движение по прилегающим улицам, сообщил мэр города Борис Филатов.

"До заключения специалистов трудно назвать причину ситуации, которая произошла. Удалось избежать худшего. Сейчас отключены все коммуникации - газо- и электроснабжение. Проводятся чрезвычайные меры, чтобы избежать обрушения здания. Утром будет финальное заседание комиссии, будут окончательные рекомендации", – сказал мэр Днепра, который в настоящее время остается на месте происшествия.

Всего в этой части города есть системная проблема с промоинами. Здание общежития возвели еще в 50-х годах. Она имеет так называемый ленточный, а не капитальный фундамент. Под домом также бомбоубежище.

"Было установлено обрушения грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Были приняты ряд неотложных решений. Запрещено пребывания в общежитии. Ограждена территорию в радиусе 70 метров", – сказал начальник первой государственной пожарно-спасательной части восьмого отряда, капитан службы гражданской защиты Николай Белый.

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