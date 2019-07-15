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В Днепре поезд задавил мужчину: фото и видео 18+

1.1т Читать материал на украинском

В понедельник, 15-го июля, в Днепре на железнодорожной платформе 193-й километр в районе улицы Каруны пожилой мужчина попал под колеса скоростного поезда.

Полученные ранения были несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте, сообщает "Информатор".

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В Днепре мужчину задавил поезд

В Днепре мужчину задавил поезд

SPUTNIK

Подробности происшествия выясняют правоохранители. По словам машиниста поезда, мужчина сам бросился под колеса.

В Днепре поезд сбил мужчину

В Днепре поезд сбил мужчину

Информатор

При себе у погибшего не было каких-либо личных вещей или документов.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Точная причина смерти станет известна после проведения экспертизы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Львовом загорелся поезд с пассажирами.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП авария
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