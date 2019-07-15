В Днепре поезд задавил мужчину: фото и видео 18+

В понедельник, 15-го июля, в Днепре на железнодорожной платформе 193-й километр в районе улицы Каруны пожилой мужчина попал под колеса скоростного поезда.

Полученные ранения были несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте, сообщает "Информатор".

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Подробности происшествия выясняют правоохранители. По словам машиниста поезда, мужчина сам бросился под колеса.

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При себе у погибшего не было каких-либо личных вещей или документов.

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Точная причина смерти станет известна после проведения экспертизы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Львовом загорелся поезд с пассажирами.

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