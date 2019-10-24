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24 октября • обновлено в 15:41
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В Днепре подожгли мальчика: появились новые подробности и фото 18+

1.1т Читать материал на украинском

В Днепре в августе текущего года из-за детских шалостей едва не лишился жизни 8-летний Кирилл Яцун.

Во время игры дети облили мальчика бензином, а затем подожгли. После двух месяцев нахождения в отделении реанимации ребенка с 35% ожогов тела перевели в стационар, сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей странице в Facebook.

В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика

В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика

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В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика: первые детали

На данный момент угрозы для жизни мальчика нет, однако говорить о выздоровлении пока рано – впереди его ждет длительный путь лечения и реабилитации. Из-за отсутствия кожи Кирилл нуждается в дорогостоящих антибиотиках. В день жизненно необходимые препараты обходятся семье в тысячи гривен. Мама воспитывает сына в одиночку, а для того, чтобы обеспечить присмотр за ребенком, ей пришлось бросить работу.

Внимание! Фото 18+

Facebook Александры Совы-Тимощенковой

Facebook Александры Совы-Тимощенковой

В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика

Все неравнодушные могут помочь пострадавшему, перечислив посильную сумму на карту.

Cчет: ЕДРПОУ/ДРФО 41414462,А-Банк, МФО 307770,№ 26004010029952, валюта UAH (украинская гривня), также можно перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 (через терминал).

Карта ПриватБанка: 5168 7427 1212 6501 (оформлена на Тимощенкову Александру).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Крыму годовалая девочка получила ужасные ожоги глотки и пищевода. Мать девочки призналась врачам, что готовила своей дочке кашу, но вместо воды налила в кастрюлю кислоту. По факту случившегося началась проверка.

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Место
Украина Днепр
Теги
пострадал ребенок ожог спасение
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
обозреватель удаляет кометарии проукраинских граждан
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
обозреватель банит проукраинских граждан
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
страной правит опг зеленского
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