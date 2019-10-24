В Днепре подожгли мальчика: появились новые подробности и фото 18+

В Днепре в августе текущего года из-за детских шалостей едва не лишился жизни 8-летний Кирилл Яцун.

Во время игры дети облили мальчика бензином, а затем подожгли. После двух месяцев нахождения в отделении реанимации ребенка с 35% ожогов тела перевели в стационар, сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей странице в Facebook.

В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика Коллаж

На данный момент угрозы для жизни мальчика нет, однако говорить о выздоровлении пока рано – впереди его ждет длительный путь лечения и реабилитации. Из-за отсутствия кожи Кирилл нуждается в дорогостоящих антибиотиках. В день жизненно необходимые препараты обходятся семье в тысячи гривен. Мама воспитывает сына в одиночку, а для того, чтобы обеспечить присмотр за ребенком, ей пришлось бросить работу.

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Facebook Александры Совы-Тимощенковой В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика

Все неравнодушные могут помочь пострадавшему, перечислив посильную сумму на карту.

Cчет: ЕДРПОУ/ДРФО 41414462,А-Банк, МФО 307770,№ 26004010029952, валюта UAH (украинская гривня), также можно перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 (через терминал).

Карта ПриватБанка: 5168 7427 1212 6501 (оформлена на Тимощенкову Александру).

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