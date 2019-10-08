В Днепре нашли окровавленный труп на детской площадке. Фото 18+

На Слобожанском проспекте в Днепре нашли труп мужчины на лавочке возле детских качелей. Происшествие случилось 8 октября около пяти утра.

У умершего была разбита голова и окровавлено лицо, передает Информатор. Тело обнаружила девушка, которая вышла в магазин (внимание! фото 18+).

Труп мужчины нашли на лавочке Информатор

Мужчина не имел при себе никаких документов поэтому его личность пока не установлена. На вид ему было около 55 лет.

Причину смерти мужчины начали устанавливать судебно-медицинские эксперты.

У мужчины была разбита голова Информатор

Тело лежало на детской площадке Информатор

Судмедэксперты устанавливают причину смерти Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре при загадочных обстоятельствах умер мужчина. Его тело обнаружили на водительском сидении Mercedes.

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